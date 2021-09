L’Inter continua a monitorare il fronte calciomercato per arrivare a colpi suggestivi in ottica futura: i nerazzurri ci provano per il top a zero

L’Inter non intende lasciare nulla al caso e continua a lavorare in ottica futura. La società nerazzurra è sempre molto attenta ai possibili colpi a parametro zero in vista della prossima stagione. Dopo gli addii di Hakimi e Lukaku con il cambio da Conte ad Inzaghi, l’ad Beppe Marotta insieme ad Ausilio sono molti attenti a visionare possibili colpi a zero in vista del futuro.

Calciomercato Inter, colpo Dybala a zero: non c’è ancora il rinnovo

Da monitorare attentamente la situazione intorno a Paulo Dybala, con il contratto in scadenza del talentuoso giocatore argentino della Juventus. La dirigenza bianconera si è mossa da tempo per blindare la “Joya” dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, ma al momento le parti sono distanti. Come svelato dall’edizione odierna de la ‘Gazzetta dello Sport’ non ci sarebbe ancora l’accordo sull’ingaggio e sulla durata con l’offerta che si è ridotta notevolmente passando a 7 milioni più 2 di bonus.

Così la stessa Inter potrebbe fiutare il colpo da urlo in vista della prossima stagione per arrivare ad idee importanti, proprio come quella di Dybala. Una suggestione con un attacco tutto argentino con Correa e Lautaro Martinez: inoltre, l’operazione sarebbe possibile a livello di ingaggio con i soldi risparmiati da quelli di Sanchez e Vidal che andranno via al termine della stagione.

Continua il lavoro dell’Inter in vista della prossima stagione con l’idea suggestiva di Paulo Dybala. L’attaccante argentino potrebbe cambiare aria in caso di mancato accordo sul rinnovo contrattuale.