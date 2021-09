È stato a un passo dal ritorno in bianconero, ora Miralem Pjanic sta per lasciare il Barcellona davvero. Una nuova avventura in Turchia lo attende.

Non sarà da separato in casa con il Barcellona il futuro di Miralem Pjanic. Il bosniaco, infatti, dovrebbe lasciare il club blaugrana nelle prossime ore. La sua esperienza in Catalogna si dovrebbe conlcudere dopo un solo anno, durante il quale il trentunenne ha visto poco il campo. Ronald Koeaman, infatti, ha puntato su altri calciatori relegandolo sempre di più ai margini del progetto. La Juventus era stata vicina a riportarlo in bianconero, ma non ha trovato l’accordo con i blaugrana per il pagamento dell’ingaggio. Un ingaggio da 8 milioni, di cui il Barcellona vuole assolutamente liberarsi. E starebbe per farlo, avendo chiuso una trattativa con il Besiktas.

Calciomercato Juventus, Pjanic a un passo dal Besiktas

Il calciomercato, infatti, in Turchia è ancora aperto e i due club avrebbero trovato l’intesa sulla base di un prestito annuale con un’opzione per il riscatto.

Ora dipende tutto dal centrocampista, che sarebbe comunque ormai convinto ad abbracciare il progetto delle aquile nere di Istanbul, preferendo un campionato di livello minore alla Liga, piuttosto che vivere un’altra stagione da componente marginale della rosa. Metà dell’ ingaggio, per quest’anno, dovrebbe essere pagato dal Besiktas e l’altra metà dal Barca.