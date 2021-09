Qualificazioni Mondiali, Italia-Bulgaria 1-1: Iliev ferma Mancini

L’Italia viene fermata dalla Bulgaria, nel match valido per le qualificazioni a Qatar 2022: solo un pareggio per gli azzurri di Mancini

La prima uscita dell’Italia dopo il successo a Wembley non è delle migliori. Il match dell’Artemio Franchi contro la Bulgaria, valido per la quarta giornata del girone C delle qualificazioni al mondiale Qatar 2022, finisce in parità. Nel primo tempo, la Nazionale di Mancini è partita col piglio giusto, sbloccando il match con un fantastico tiro rasoterra di Chiesa dai 20 metri.

Al minuto 39, però, Iliev agguanta il pareggio per gli ospiti. L’attaccante sfrutta un prezioso assist di Despodov, che supera abilmente un non impeccabile Florenzi. Nel secondo tempo, i padroni di casa attaccano più volte l’area avversaria, ma senza riuscire a concretizzare. L’Italia non è più a punteggio pieno, ma mantiene il primato in classifica e la striscia di imbattibilità. Ora focus sullo scontro diretto con la Svizzera, che diventa ancora più importante.

Di seguito il tabellino del match.

Italia-Bulgaria 1-1

16′ Chiesa, 39′ Iliev

Classifica Girone C: Italia 10 (4), Svizzera 6 (2), Irlanda del Nord 4 (3), Bulgaria 2 (4), Lituania 0 (3)