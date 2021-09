Il Milan si prepara al ritorno in Champions League: ecco la lista dei giocatori per la fase a gironi con mister Pioli che tiene fuori un nuovo acquisto

Un’attesa lunga sette anni, ma che ora sta per terminare. Il Milan si prepara a tornare in Champions League e a calcare i campi più prestigiosi di Europa. Il secondo posto conquistato nello scorso campionato di Serie A ha regalato a Stefano Pioli l’accesso diretto alla fase a gironi del torneo. I rossoneri – estratti in quarta fascia – se la vedranno con Liverpool, Atletico Madrid e Porto, con l’esordio previsto per mercoledì 15 settembre ad ‘Anfield’ contro i Reds.

Il Milan, intanto, sta per presentare la lista dei giocatori che prenderanno parte alla fase a gironi della competizione. Da quello che filtra dagli ambienti rossoneri, le scelte di mister Pioli sono già state fatte e c’è una sorpresa. Il mister ha inserito infatti Kalulu, nonostante la presenza nel ruolo anche di Calabria e del neo acquisto Florenzi. Escluso, invece, Pellegri. Di seguito – salvo ribaltoni dell’ultimo momento – l’elenco completo.

Milan, la lista Champions

Portieri: Maignan, Tatarusanu, Plizzari.

Difensori: Calabria, Ballo Toure, Romagnoli, Hernandez, Kalulu, Tomori, Kjaer, Florenzi, Gabbia.

Centrocampisti: Bennacer, Tonali, Diaz, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers, Kessie, Messias.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimovic, Rebic, Leao, Maldini.