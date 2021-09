La Juventus monitora la situazione intorno al profilo di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli di Luciano Spalletti: le ultime di calciomercato sulla Vecchia Signora

Si è conclusa da pochissime ore la sessione di calciomercato estiva che ha visto la Juventus, tornata nelle mani di Massimiliano Allegri, perdere Cristiano Ronaldo, approdato al Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. I bianconeri infatti hanno accettato la proposta dei Red Devils e avallato le volontà del giocatore che, già da tempo, aveva più o meno esplicitamente dimostrato di voler lasciare Torino e la Juventus. Le vie del calciomercato però sono infinite e, nonostante la finestra si sia chiusa da appena tre giorni, la Vecchia Signora è già al lavoro per rinforzare il centrocampo del futuro. Nel mirino c’è un giocatore che arriva dalla Serie A e, più precisamente, da una rivale calcistica del club piemontese, ovvero il Napoli di Luciano Spalletti.

Stiamo parlando di Fabian Ruiz, centrocampista centrale spagnolo della società azzurra. Il giocatore iberico, punto fermo anche della selezione roja di Luis Enrique, ha iniziato alla grande la stagione con la maglia del Napoli e potrebbe essere l’uomo giusto per la Juventus per risolvere i problemi di qualità e quantità presenti sulla linea mediana.

Calciomercato Juventus, obiettivo Fabian Ruiz | Ecco come può arrivare

Fabian Ruiz ha una valutazione in sede di mercato di circa 50 milioni di euro. Cifre altissime per la Juventus, considerando soprattutto la grave crisi economica che sta investendo il mondo del calcio in questo pandemico. I bianconeri quindi, per arrivare allo spagnolo, potrebbero operare delle cessioni importanti.

Gli indiziati a lasciare la Continassa sarebbero: Weston McKennie ed Alex Sandro. Il primo, arrivato sotto la gestione di Andrea Pirlo, non sembra fra le priorità di Massimiliano Allegri, mentre il secondo, in scadenza nel 2023, ha visto il suo rendimento calare vistosamente nelle ultime stagioni con la maglia della Juventus.