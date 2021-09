Nuova polemica su Cristiano Ronaldo: “Ecco la differenza tra Messi e CR7”

Cristiano Ronaldo fa ancora discutere dopo l’addio alla Juventus e il ritorno allo United: le dichiarazioni sulla differenza con Messi.

Continua ad alimentare il dibattito l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, con annesso ritorno al Manchester United. A Torino, a pochi giorni dalla fine del calciomercato, nessuno si aspettava più un addio di CR7, che pareva destinato a rimanere in bianconero almeno per un altro anno. Così non è stato e le modalità della sua partenza hanno fatto parecchio discutere, specialmente in Italia, dove il comportamento del portoghese non è stato esente da critiche. Che sono proseguite anche in occasione del suo ritorno all’Old Trafford (e figurarsi cosa sarebbe accaduto se avesse accettato l’offerta degli acerrimi rivali del Manchester City).

Cristiano Ronaldo e il dualismo con Messi: “Leo non ha fatto storie”

Ha tenuto banco, in vista del ritorno in campo con i ‘Red Devils’, la questione legata al suo numero di maglia, il numero 7. Che era occupato da Edinson Cavani, che ha poi acconsentito a farla vestire al portoghese. Non un ripiego, comunque, per lui, la maglia numero 21, che è quella che quasi da sempre indossa nella sua nazionale, l’Uruguay. Il fatto che Ronaldo si sia impuntato, comunque, ha scatenato altre critiche.

In particolare, su Twitter Franco Vanni, firma di ‘Repubblica’, ha equiparato il comportamento di CR7 a quello di Lionel Messi: “Leo Messi è probabilmente il miglior numero 10 di sempre dopo Maradona. La 10 al Psg è occupata, ha preso la 30 senza tante storie. Cristiano Ronaldo è stato uno dei numeri 7 più amati allo United, dopo Cantona e Beckham. La 7 era occupata, se l’è fatta dare (gentile Cavani)”. Un nuovo capitolo, se vogliamo, della saga eterna tra i due.