Niente Juventus, Inter e Fiorentina: “Ho spento il telefono”

È stata un’estate ricca di colpi di scena e Riccardo Osolini ha svelato i retroscena sulla sua situazione

È stata un’estate movimentata per Riccardo Orsolini, che dopo aver vissuto una grande stagione ha ricevuto l’interesse di tante squadre importanti. Su di lui infatti c’era la Fiorentina e non solo: lo hanno seguito anche compagini come Juventus e Inter che hanno vissuto un’estate di rivoluzione.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus spiazza tutti: ‘acconto’ per Vlahovic

Nonostante tutto, però, il Bologna aveva le idee chiare sul proprio talento e ha deciso di trattenerlo. Anche Orsolini stesso sapeva della volontà del club di trattenerlo e per questo nelle ultime ore di calciomercato non ha pensato minimamente all’addio, così come svelato al ‘Corriere dello Sport’ da lui stesso: “Avevo tre offerte ma ho spento il telefono”.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Marotta gioca d’anticipo: ‘scambio’ in Serie A

Calciomercato, retroscena Orsolini: “Ho spento il telefono anche se avevo tre offerte”

L’interesse di Juventus, Fiorentina e Inter dunque non è bastato per convincere il trequartista o esterno a partire. “Mai chiesto la cessione e non ho mai pensato di andare via: lo posso garantire. So che in società sono arrivate anche offerte importanti. Ma hanno ritenuto che non fossero congrue. Io non ho mai fatto pressioni, non ho mai fatto guerre. Anzi, ho apprezzato il fatto che si potessero permettere di rifiutare parecchi soldi per me. E’ stato un attestato di fiducia”.

LEGGI ANCHE >>> Colpo Juventus a centrocampo: arriva dalla rivale in Serie A!

Il momento decisivo per quanto riguarda la permanenza è stato l’addio di Tomiyasu: “Dopo la sua cessione ho spento il telefono, sapevo che sarei rimasto al cento per cento”.