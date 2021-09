Rinnovo con la Juve, Chiellini allo scoperto: rivelazione in conferenza

Il capitano della Nazionale italiana, Giorgio Chiellini, in conferenza stampa rivela i dettagli del rinnovo con la Juventus

Domani per l’Italia è in programma una partita fondamentale per la qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022 contro la Svizzera. Per gli azzurri sarà fondamentale vincere per scacciare vecchi fantasmi. Oggi, come di consueto, in conferenza stampa si è presentato il Commissario Tecnico Roberto Mancini, insieme al capitano Giorgio Chiellini.

Il difensore della Juventus oltre a parlare della gara di domani ha rivelato anche ulteriori dettagli sul proprio futuro in bianconero e sul recente rinnovo: “La durata di due anni del nuovo contratto è per non stare sempre a discuterne ogni volta, io mi godo il momento. Adesso sono felice, sto bene e non mi pongo limiti, né traguardi troppo lontani. Vado avanti giorno per giorno”.

Svizzera-Italia, Mancini col dubbio Verratti

La prima partita da campioni d’Europa dell’Italia ha deluso, fermandosi sul pareggio contro la Bulgaria. Gli azzurri ora sono chiamati ad alzare l’asticella contro la Svizzera e in conferenza stampa Roberto Mancini ha messo in guardia: “Siamo consapevoli che abbiamo perso punti, ma abbiamo le qualità per farne altri. Quella di domani sarà una gara difficile, ma non perché siamo i campioni d’Europa, semplicemente perché tutte le gare contro la Svizzera sono sempre stati difficili”.

Poi rivela il dubbio sulle condizioni di Verratti: “Marco ha preso una botta al ginocchio. Valuteremo domani mattina perché sono passate meno di 48 ore. Ci servono giocatori pronti”.