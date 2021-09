Duello Juventus-Inter per il colpo in attacco: Raiola in regia

L’attaccante potrebbe salutare la Germania in futuro e resta in piedi l’ipotesi Serie A: possibile lotta Juventus-Inter

Juventus e Inter continuano a lavorare sul calciomercato per iniziare a pensare ai colpi per la prossima sessione. I nerazzurri hanno vissuto un’estate movimentata dall’inizio alla fine mentre per i bianconeri è stato complicato il finale di agosto a causa dell’addio di Cristiano Ronaldo, che poi non è stato rimpiazzato con colpi importanti.

È arrivato Moise Kean a Torino mentre il rinforzo di spessore potrebbe arrivare in futuro. Nel mirino della ‘Vecchia Signora’ potrebbe esserci anche Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach che è stato vicino all’Inter in queste settimane ma ora potrebbe aprirsi un derby d’Italia di mercato.

Calciomercato Juventus e Inter, lotta a due per Thuram: regia di Raiola

Il procuratore Mino Raiola ha ottimi rapporti con la Juventus e per questo potrebbe aprirsi l’ipotesi bianconera per Marcus Thuram. L’Inter lo ha seguito a fine agosto ma alla fine è saltato tutto anche a causa dell’infortunio che ha rimediato negli ultimi giorni, ma è possibile che l’assalto venga rimandato alle prossime sessioni di mercato con la Juventus che è pronta a inserirsi nell’affare.

L’anno scorso ha realizzato otto reti in Bundesliga in 29 presenze. Oltre a questi numeri, ha fornito anche sette assist ai suoi compagni.