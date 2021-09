Kulusevski cerca spazio: soluzione a sorpresa in Serie A!

La Juventus inizia a pensare alle mosse per il mercato di gennaio e potrebbe esserci una sorpresa riguardo Kulusevski

È stato un calciomercato ricco di colpi di scena per la Juventus, che ora pensa al futuro e vuole provare a sfruttare tutti gli elementi che ha. Da capire la situazione di Dejan Kulusevski, che potrebbe non essere un titolare vista comunque la presenza di molti esterni e pertanto il suo futuro potrebbe essere in bilico.

In questi mesi il calciatore svedese cercherà di conquistare sempre più spazio e più minuti, ma qualora non ci dovessero novità in tal senso allora potrebbe esserci anche un addio. Le squadre interessate non mancano e il classe 2000 potrebbe anche restare in Serie A.

Calciomercato Juventus, possibile addio per Kulusevski: ci pensano Atalanta e Sampdoria

Tutto da scoprire dunque il futuro di Dejan Kulusevski, che cercherà di ottenere sempre più spazio fino a gennaio ma in caso contrario troverà una nuova sistemazione. Qualora dovesse esserci l’addio, potrebbe farsi avanti l’Atalanta per un ritorno a sorpresa ma occhio anche alla Sampdoria, con cui la Juventus ha già fatto affari in estate e inoltre c’è il tecnico D’Aversa che ha lanciato Kulusevski in Serie A a Parma.

Non è da escludere poi una possibile soluzione estera qualora Kulusevski salutasse la compagine bianconera.