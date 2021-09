La Juventus spiazza tutti: ‘acconto’ per Vlahovic

Mossa strategica da parte della big italiana per arrivare a Dusan Vlahovic della Fiorentina. A gennaio un centrocampista come ‘acconto’

Non è il tipo di calciatore sul quale sembra voler puntare Max Allegri, per questo emergono i dubbi sul futuro di Weston McKennie alla Juventus. Il centrocampista è stato schierato da trequartista nella gara persa contro l’Empoli, un ruolo in cui non ha saputo esprimere il meglio di sè. Alla metà di gara il tecnico lo ha sostituito. Da qui a gennaio, insomma, l’ex Schalke potrebbe trovare poco spazio e la dirigenza piemontese potrebbe lavorare ad un operazione con la Fiorentina. In casa viola, infatti, milita l’obiettivo per l’attacco Dusan Vlahovic. Il ventunenne serbo, autore di ben 21 reti nello scorso campionato di Serie A, è nel mirino anche di Inter e Milan. Ma i bianconeri potrebbero puntare proprio sulla carta Mckennie per anticipare la concorrenza.

Vlahovic, la Juventus di strategia con Mckennie

Il centrocampista statunitense potrebbe essere dato in prestito con opzione per il riscatto da parte della Fiorentina. In viola il classe ’98 troverebbe certamente maggiore spazio e rappresenterebbe, con la formula appena descritta, una sorta di acconto da parte dei bianconeri per Dusan Vlahovic, come colpo per l’estate successiva. In tal modo, dunque, la Juventus potrebbe far abbassare le pretese economiche dei toscani sul forte centravanti serbo, nel mirino anche di Inter e Milan oltre che di diversi top club esteri, e spendere più poco in termini di liquidi.

Una mossa strategica, che potrebbe regalare alla Juve del futuro un attaccante che sta maturando facendo passi da gigante, e che sembra destinato a vestire le maglie più prestigioso dell’intero panorama calcistico.