Tentativo Milan per non perderlo a zero: scambio con la Juventus

Il Milan non vuole perdere un altro giocatore a parametro zero. I dirigenti rossoneri, per evitare che il difensore si svincoli a giugno, vorrebbero imbastire uno scambio a gennaio con la Juventus.

Paolo Maldini e Ricky Massara hanno condotto una sessione di calciomercato intelligente. Sono riusciti a colmare tutti i vuoti della rosa e hanno messo a disposizione di mister Stefano Pioli una squadra completa. L’unico rimpianto è quello di aver perso a parametro zero calciatori importanti come Donnarumma e Calhanoglu. Per evitare che la storia si ripeta il prossimo giugno, i dirigenti rossoneri stanno provando a rinnovare il contratto di Frank Kessie prima che sia troppo tardi. Alessio Romagnoli, però, non prolungherà con il Diavolo e il suo procuratore, Mino Raiola, è intenzionato a portarlo alla Juventus da svincolato.

Il Milan prova a scambiare Romagnoli con Rugani

Il Milan, per evitare questo scenario, sarebbe però tentato dal proporre ai bianconeri uno scambio a gennaio. Romagnoli si trasferirebbe a Torino e Daniele Rugani farebbe il percorso inverso. Difficile che i dirigenti della Vecchia Signora accettino la proposta, potendo tesserare il difensore 26enne a zero dal prossimo giugno.

L’unica variabile che potrebbe favorire lo scambio di cartellini tra le due società, potrebbe essere quella della poca solidità della retroguardia bianconera. Se il trend visto nelle prime due giornate di campionato si confermasse e Allegri fosse costretto a ricorrere alla difesa a tre, Romagnoli potrebbe essere una necessità già per l’inverno.