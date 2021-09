Colpo sulla trequarti per Pioli | Occasione Milan a parametro zero

Il Milan trova il trequartista tanto desiderato da Stefano Pioli e potrebbe prenderlo a parametro zero dalla Spagna

Il Milan durante questa sessione di calciomercato ha perso due parti importanti della rosa della scorsa stagione, ovvero Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, inoltre a parametro zero. Se il portiere è stato rimpiazzato alla grande acquistando Maignan, sul trequartista continua la ricerca di un top player. Da tempo i rossoneri sembrerebbero aver messo gli occhi sul trequartista del Real Madrid, Isco.

Lo spagnolo continua a essere ai margini dei ‘Blancos’ e la società milanista potrebbe provare ad acquistarlo a parametro zero, visto che nel 2022 il suo contratto con gli spagnoli scadrà.

Milan, occasione Isco a zero: l’offerta dei rossoneri

Il calciomercato estivo è terminato da poco, ma il Milan inizia a pensare già alla prossima sessione per i trasferimenti di gennaio. Alla rosa di Stefano Pioli servirebbe un top player sulla trequarti offensiva dopo l’addio di Hakan Calhanoglu a parametro zero. L’occasione per i rossoneri potrebbe essere Isco, giocatore del Real Madrid in scadenza di contratto nel 2022.

Difficilmente ci saranno squadre che avanzeranno offerte al Real Madrid per un giocatore che potrebbe liberarsi a zero, così i rossoneri sarebbero pronti ad avanzare un’offerta da 4,5 milioni a stagione più bonus per tre anni, sfruttando anche il decreto crescita. In questo modo il Milan anticiperebbe anche la Juventus, che da tempo è sulle tracce dello spagnolo.