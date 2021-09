Nuova avventura per Pastore: UFFICIALE il trasferimento in Spagna

Dopo aver lasciato la Roma, Javier Pastore è pronto a iniziare una nuova avventura in Spagna: ufficiale il trasferimento

Tre anni nella Roma e solamente 37 presenze con la maglia giallorossa per Javier Pastore, e 4 gol messi a segno. Il talento dell’argentino è indiscutibile, ma i tanti problemi fisici lo hanno portato a diventare un esubero del club capitolino, con il quale poi si è optato per la rescissione del contratto. ‘El Flaco’ ha già trovato una nuova squadra da cui ricominciare, e questa è l’Elche.

Il club spagnolo quest’oggi ha ufficializzato l’acquisto di Pastore con un tweet sul profilo ufficiale della società, comunicando che l’argentino ha firmato un contratto che lo legherà al club spagnolo per un anno. Dunque per l’ex PSG e Roma è pronta una nuova avventura per tornare a essere fondamentale e dimostrare tutto il proprio talento, cosa che da due anni almeno ha faticato a fare.