Milan alle prese col caso Kessie. Reazione immediata: “Tribuna”

Il Milan è alle prese con l’ennesimo caso relativo i rinnovi di contratto. Il futuro di Franck Kessie resta in bilico e anzi si allontana dai colori rossoneri: le reazioni

Il Milan, negli ultimi mesi, ha dovuto fare i conti con diversi casi sul calciomercato, alla ricerca della giusta quadratura per i rinnovi di contratto. I rossoneri, infatti, hanno visto partire Gianluigi Donnarumma prima e Hakan Calhanoglu poi, con destinazioni PSG e Inter rispettivamente. Addii a zero cocenti e che fanno discutere non poco, anche a distanza dal naufragio delle trattative. Neanche il tempo di leccarsi le ferite e osservare i sostituti che il Milan è alle prese con un nuovo caso sul calciomercato. Stiamo parlando di Franck Kessie.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il rinnovo con il club rossonero si allontana. Maldini ha alzato la proposta a 6,5 milioni netti a stagione, ma l’offerta è stata rifiutata dall’entourage del calciatore. Alle spalle, infatti, sembra esserci il solito PSG, che ha tutta l’intenzione di arrivare al centrocampista. L’offerta dei francesi è decisamente più alta: 8 milioni più di 2 di bonus e potrebbe totalmente stravolgere il futuro del calciatore in Serie A.

Il Milan e l’assalto del PSG a Kessie: tifosi scatenati sul web

Una situazione che di certo non può fare piacere ai tifosi che vedono il centrocampista come uno degli elementi più importanti nella rosa di Stefano Pioli. L’ivoriano è finito, però, nel mirino della critica visto la sua scelta che sembra propendere per l’addio a zero a giugno 2022 con destinazione PSG. Sui social, i tifosi non risparmiano attacchi diretti al centrocampista. Di seguito vi proponiamo alcuni tweet su questa scia.

Chiedevi 6M? Ora te ne danno 6,5M e alzi l’asticella di brutto a 8+2M di bonus.

Inutile a sto punto imputare alla società di rinnovarlo 2 anni fa, questo aveva già accordo con Psg con la strategia Raiola: gioca al rialzo di continuo e prendi tempo.

Tribuna. #Kessie — 7 (@Claudio69_) September 4, 2021

Se #Kessie non vuole rinnovare, non rinnovi. A patto che a gennaio lasci il #Milan e porti nelle casse rossonere qualche milione. — Paolo Bianchessi (@PaoloBianchessi) September 4, 2021

#Kessié se le cifre sono quelle dette dai giornali per me può fare pure la fine degli altri. — Marco Tubiolo (@TubioloMarco) September 4, 2021