Brozovic rinnovo lontano, scambio da urlo in Premier

Il rinnovo di Marcelo Brozovic è sempre più lontano: idea scambio in Premier League, la risposta dell’Inter

L’Inter dovrà risolvere in tempi brevi anche la situazione contrattuale di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, in scadenza nel giugno 2022, ancora non ha rinnovato il suo legame con la società nerazzurra. E così l’idea suggestiva arriverebbe proprio dalla Premier League con il Manchester United molto interessato ad un mediano rispetto ad un interno di centrocampo. Così il profilo di Brozovic piace in particolar modo al top club inglese.

La suggestione potrebbe arrivare con l’idea di scambio con il centrocampista olandese van de Beek, che non è riuscito a mettere in mostra il suo talento con la maglia dei Red Devils dopo l’expolit con l’Ajax. L’Inter non vorrebbe cederlo cercando di rinnovare a tutti i costi il contratto al metodista croato, pronto a prolungare la sua avventura con la maglia dei nerazzurri. Tutto si deciderà nelle prossime settimane con l’intreccio di calciomercato.