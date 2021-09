Offerta della Juventus a gennaio | ‘Tradimento’ del bomber

La Juventus è già proiettata al mercato di gennaio, con il possibile arrivo di un centravanti: offerta per il bomber in Serie A

La sessione estiva di calciomercato non ha risolto i problemi della Juventus, anzi. La partenza di Cristiano Ronaldo ha creato un grosso problema ad una rosa già in evidente difficoltà. L’addio negli ultimi giorni della finestra di trasferimenti ha costretto i bianconeri a correre ai ripari – con poco tempo a disposizione per ponderare bene l’acquisto – e alla fine la società ha deciso di optare per il ritorno di Kean dall’Everton. L’approdo di Locatelli a Torino, invece, rappresenta un’aggiunta di elevato spessore al reparto, ma non può bastare.

Tornando al ruolo della punta, oltre al classe 2000 Allegri potrà contare anche su Morata e sulla giovane scommessa Kaio Jorge, arrivato dal Santos. Tre elementi che non garantiscono un rendimento di primo livello e potrebbero creare non pochi problemi alla ‘Vecchia Signora’ in quella zona di campo nel corso della stagione. In tal senso, la società targata Agnelli è già proiettata a gennaio, pronta ad intervenire nel caso ce ne fosse bisogno. Un profilo che la dirigenza tiene in considerazione è Andrea Belotti del Torino e la Juve avrebbe già in mente una possibile offerta.

LEGGI ANCHE>>> Niente Juventus, Inter e Fiorentina: “Ho spento il telefono”

La Juventus bussa a casa Torino | Offerta per Belotti a gennaio

La Juventus punta il mirino su Belotti. Il bomber granata non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza giugno 2022. Per il momento l’accordo tra le parti sembra distante e senza prolungamento il presidente Cairo si troverebbe spalle al muro a gennaio. I bianconeri potrebbero approfittare della situazione e chiedere il ‘Gallo’ al patron. Inoltre, il Football Director Cherubini avrebbe già pensato ad una possibile offerta da avanzare ai cugini.

LEGGI ANCHE>>> Duello Juventus-Inter per il colpo in attacco: Raiola in regia

La ‘Vecchia Signora’, innanzitutto, garantirebbe all’attaccante un ingaggio più alto rispetto a quello attuale da 2 milioni di euro lordi. Mentre per il cartellino avanzerebbero una proposta da 10 milioni più il prestito per un anno e mezzo di Kaio Jorge. Nonostante sia il capitano del Torino, Belotti sarebbe tentato da questa opzione.