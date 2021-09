Dybala chiede tanto, scambio in Premier: in arrivo una cessione

Il futuro di Paulo Dybala è ancora molto incerto: idea suggestiva con lo scambio in Premier League, cessione in arrivo a gennaio

Il futuro di Paulo Dybala si deciderà nelle prossime settimane. La stella argentina della Juventus, in scadenza di contratto nel giugno 2022, non ha ancora preso una decisione ufficiale per quanto riguarda il suo rinnovo contrattuale. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il prolungamento non sarebbe ancora arrivato perché chiede oltre i 10 milioni all’anno.

Dybala rinnovo incerto, idea scambio in Premier

Al momento il club bianconero arriva a 7/8 milioni di euro più bonus per arrivare a 10 totali. L’idea suggestiva della Juventus potrebbe essere quella di un possibile scambio con il Manchester City per arrivare sempre all’attaccante brasiliano Gabriel Jesus, che è già nel mirino da diverso tempo. Infine, potrebbe arrivare la cessione per McKennie, pronto all’addio anche nella sessione invernale di calciomercato.

Un intreccio di calciomercato alquanto suggestivo per la Juventus, che intende rinforzare a gennaio la rosa bianconera a disposizione di Massimiliano Allegri. L’inizio stagionale non è stato dei migliori, ma tutto ruoterà intorno alla situazione contrattuale di Paulo Dybala.