Idea in difesa, il colpo a parametro zero per Milan e Napoli

Milan e Napoli continuano a monitorare il calciomercato degli svincolati per possibili colpi a parametro zero: l’idea in difesa

La sessione estiva di calciomercato è terminata da alcuni giorni, ma Milan e Napoli continuano a lavorare in ottica svincolati. Nelle ultime ore ai due club italiani è stato proposto il difensore camerunese, ex Torino, Nicolas Nkoulou, che aveva deciso già da tempo di non rinnovare il suo contratto con il club granata. Ora si è ritrovato anche senza squadra dopo quattro stagioni a Torino: è in cerca di una nuova sistemazione dopo aver salutato la società di Cairo.

Colpo in difesa, Nkoulou nel mirino delle big d’Italia

Il suo futuro potrebbe essere così ancora una volta in Serie A con la proposta a Milan e Napoli: con la maglia del Torino ha collezionato complessivamente 135 presenze mettendo a segno anche sei gol. Un’idea suggestiva per rinforzare il reparto difensivo delle due big d’Italia.

Nkoulou dovrà prendere una decisione in tempi brevi per tornare ad essere protagonista sul terreno di gioco dopo le varie polemiche per quanto riguarda il suo prolungamento contrattuale. Il nodo da sciogliere resta l’ingaggio.