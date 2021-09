Tentativo di scambio per Kessie: la Juventus ci prova

La Juventus tiene d’occhio la situazione legata al futuro di Franck Kessie, che non ha ancora rinnovato col Milan: tentativo di scambio

La situazione in casa Juventus desta non poca preoccupazione. La società ha avuto grosse difficoltà nella sessione di calciomercato appena terminata. Allegri è stato accontentato con il colpo Locatelli, ma avrebbe voluto anche un altro rinforzo in mediana. Il profilo era da tempo quello di Pjanic, operazione che alla fine non si è potuta portare a termine nonostante il giocatore spingesse per tornare a Torino. Il grande tema dell’estate bianconera, però, è rappresentato dal doloroso addio di Cristiano Ronaldo. La cessione avvenuta poco prima della conclusione della finestra di trasferimenti non ha permesso alla ‘Vecchia Signora’ di approfondire la ricerca del sostituto.

La società, dal canto suo, comincia già a pensare alle prossime manovre vista la situazione. Non è un segreto che stia seguendo da vicino la vicenda legata al rinnovo di Kessie. L’ivoriano non ha ancora prolungato il contratto in scadenza a giugno e il nuovo accordo non è scontato.

LEGGI ANCHE>>> Addio alla Juventus a gennaio: doppio scambio col PSG

LEGGI ANCHE>>> Offerta della Juventus a gennaio | ‘Tradimento’ del bomber

La Juventus prova lo scambio per Kessie: la risposta

Ecco che la Juventus starebbe pensando di proporre uno scambio ai rossoneri. Avrebbero intenzione di inserire nell’affare il cartellino di McKennie. Lo statunitense non è centrale nel progetto e in estate i bianconeri hanno provato a cederlo. La sua valutazione si attesta intorno ai 30-35 milioni, mentre quella del ‘Presidente’ sui 45-50. Il ‘Diavolo’, però, non ci sta e rifiuterebbe l’offerta in questione. Il Milan continuerà a lavorare per il rinnovo di Kessie, ma la Juventus rimane vigile.