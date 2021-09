Inter, l’erede di Handanovic può arrivare già a gennaio!

L’Inter è sulle tracce dell’erede di Samir Handanovic: attenzione al profilo di Andre Onana, estremo difensore in uscita dall’Ajax. Le ultime di calciomercato sui nerazzurri

Mancano sei giorni alla ripresa del campionato dell’Inter di Simone Inzaghi che, dopo aver totalizzato sei punti nelle prime due giornate di Serie A contro Genoa e Verona, sfiderà a Marassi nel lunch match di domenica la Sampdoria di Roberto D’Aversa. La Beneamata ha chiuso la sua sessione di calciomercato con l’arrivo di Joaquin Correa dalla Lazio di Claudio Lotito, un’operazione da circa 30 milioni di euro che ha garantito alla società meneghina un altro attaccante in grado di fare la differenza dopo la partenza di Romelu Lukaku, centravanti belga approdato al Chelsea di Thomas Tuchel.

Resta però l’incognita legata al futuro di Samir Handanovic. Il capitano della Beneamata non ha iniziato al meglio la sua stagione, visto il brutto errore commesso al Bentegodi di Verona, e la dirigenza dell’Inter è già al lavoro per il suo sostituto che, a sorpresa, potrebbe anche arrivare già nel mese di gennaio.

Calciomercato Inter, il sostituto potrebbe arrivare già a gennaio

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Ajax vorrebbe liberarsi di Andre Onana, estremo difensore nel mirino proprio dell’Inter già da diversi mesi. Il portiere, che il tre novembre rientrerà dalla squalifica per doping, non rientra nei piani tecnici del club olandese che vuole liberarsene già nel mese di gennaio e la Beneamata è pronta a prenderlo a zero, visto il suo contratto in scadenza nel 2022.

Attenzione però alle prestazioni di Samir Handanovic. Nel caso in cui l’estremo difensore sloveno non dovesse convincere, l’Inter potrebbe anche pensare, con un piccolo contributo economico all’Ajax, di prendere Onana già nel mese di gennaio per assicurare ad Inzaghi un portiere nuovo di zecca da poter impiegare.