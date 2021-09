Show in Nazionale, sirene dalla Premier: vale più di 100 milioni

Soltanto un pari per l’Italia contro la Svizzera, ma l’azzurro continua ad entusiasmare in Nazionale: ormai vale tanto, c’è la Premier

Ancora un pari per la Nazionale italiana. Contro la Svizzera finisce 0-0 con Jorginho che ha fallito un calcio di rigore nella ripresa. L’Italia ci ha provato in tutti i modi, ma la palla non è voluta entrare nella rete avversaria con la porta difesa da Sommer. I cambi di Mancini hanno dato maggiore intensità al reparto offensivo con Federico Chiesa che è apparso subito in palla diventando così imprendibile. La Juventus se lo coccola, ma sulle sue tracce ci sarebbero le big della Premier League.

Show in Nazionale, Chiesa vale più di 100 milioni

Dopo Euro2020 da protagonista con gol decisivo, il futuro di Chiesa è sempre incerto. La Juventus lo valuterebbe ormai più di 100 milioni con Chelsea, Liverpool e Tottenham sempre molto interessate all’esterno offensivo cresciuto nella Fiorentina.

Il club bianconero non ha proprio intenzione di cederlo in vista della prossima stagione, ma vuole progettare un percorso insieme anche per i prossimi anni. Il futuro di Chiesa potrebbe essere così ancora a Torino per cercare di raggiungere i migliori trofei in circolazione.

Federico Chiesa vuole continuare a mettere in mostra il suo talento: la Juventus subito ha creduto in lui dopo l’exploit in maglia viola nelle scorse stagioni. Ancora sirene dalla Premier per l’esterno bianconero con il club torinese pronto a blindarlo in vista dei prossimi anni.