Affare in alto mare, le richieste del top: le condizioni

Saranno settimane in casa Juventus per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala. Il talentuoso attaccante argentino, in scadenza di contratto nel giugno 2022, starebbe pensando così al prolungamento contrattuale con il club bianconero. Lo stesso giocatore, però, ha fatto le sue richieste alla dirigenza torinese impostando le sue condizioni in vista della prossima stagione.

Juventus, rinnovo Dybala ancora lontano: il motivo

Come riportato dal portale spagnolo “Todofichajes” secondo le ultime informazioni Dybala avrebbe richiesto almeno lo stesso stipendio del difensore olandese Matthis de Ligt (12 milioni annui) per poter continuare la sua avventura in maglia bianconera. Con l’addio di Cristiano Ronaldo, Dybala è il giocatore più rappresentativo per l’attacco di Massimiliano Allegri. Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane con i contatti che proseguiranno costantemente per trovare un compromesso adeguate per le parti coinvolte. Al momento la Juventus arriverebbe fino a 9 milioni di euro.

La Juventus dovrà cercare così di trovare un accordo per trattenere Paulo Dybala, che potrebbe liberarsi anche a parametro zero senza rinnovare il suo contratto con il club bianconero. Al momento non ci sarebbe ancora una chiusura per il talentuoso giocatore argentino.