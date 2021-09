Ronaldo gli chiude lo spazio | Occasione per Juventus e Inter

Cristiano Ronaldo mette in difficoltà la permanenza di Van de Beek che potrebbe trovare ancor meno spazio: ecco il possibile scenario

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United potrebbe condizionare la permanenza di Donny Van de Beek. Il centrocampista olandese non ha fatto bene durante il suo primo anno ai Red Devils e vuole conquistarsi il posto ma fino a questo momento non è stato mai utilizzato dal Solskjaer. Con gli arrivi di Sancho e Ronaldo, la situazione per l’ex Ajax potrebbe complicarsi ulteriormente e il suo agente, infatti, starebbe pensando di proporlo a nuove pretendenti per permettere al suo assistito di trovare continuità, come riportato dal sito inglese ‘thesun.co.uk’. A ‘ZiggoSport’, infatti, l’agente di Van de Beek ha detto: “Cristiano è arrivato venerdì, sapevamo che era una brutta notizia per noi”. Lo United, però, non avrebbe aperto al trasferimento del giocatore e adesso la situazione è piuttosto complessa.

Juventus e Inter, occasione Van de Beek a gennaio

Le parole dell’agente di Van de Beek potrebbero favorire l’inserimento di Juventus e Inter che già da tempo hanno messo gli occhi sull’olandese. Dopo averlo prelevato dall’Ajax per 45 milioni di euro, il valore del giocatore è calato e adesso i Red Devils potrebbero chiedere circa 30 milioni per lasciarlo andare.

Molto dipenderà anche dallo spazio che troverà in questo periodo il giocatore. La concorrenza dalla trequarti in poi è agguerrita e l’arrivo di Ronaldo sposta, inevitabilmente, gli equilibri e le gerarchie, ma per Van de Beek c’è ancora la possibilità di dimostrare quanto vale, altrimenti spingerà forte per il trasferimento e Juventus e Inter dovranno farsi trovare pronte.