Kessie-PSG, Leonardo ‘cuore’ Milan | Strategia clamorosa

Il Paris Saint-Germain accelera per portare in Francia il top player rossonero. Presentata l’offerta al giocatore e contatti avviati anche con il Milan.

Il calciomercato estivo del Milan è stato portato avanti in maniera chirurgica da Paolo Maldini e Ricky Massara. I dirigenti rossoneri, infatti, hanno colmato le lacune della squadra con acquisti mirati e che rientrano nelle nuove logiche del club. Unica nota lieta è quella di non essere riusciti a rinnovare il contratto di Frank Kessie prima dell’avvio della stagione. L’ivoriano va in scadenza il prossimo giugno e sono molte le squadre che hanno già iniziato a fare pressing sul giocatore e sul suo entourage.

Milan, il Psg lavora per portare Kessie in Francia già a gennaio

Fra tutte, il Paris Saint-Germain, che lo segue da tempo e che ora avrebbe deciso di accelerare. Secondo quanto riportato da Footmercato, infatti, i francesi avrebbero già presentato una proposta da 9 milioni netti al calciatore. Secondo la stessa fonte, Leonardo avrebbe anche parlato con Maldini per provare ad acquistare Kessie già a gennaio, qualora l’ivoriano accettasse l’offerta del club di Al-Khelaifi.

I rossoneri, prendendo atto della sua volontà, potrebbero così almeno evitare di perdere a zero il centrocampista e incasserebbero una cifra che permetterebbe di acquistare un suo sostituto. La proposta del Milan al calciatore è ferma sui 6,8 milioni di euro, decisamente inferiore a quella messa sul piatto dal Psg.