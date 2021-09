Mancini perde i pezzi: due centrocampisti lasciano il ritiro dell’Italia

L’Italia perde i pezzi a centrocampo e vede due centrocampisti lasciare il ritiro poiché non al meglio della condizione

Si mette in salita la qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022 per l’Italia. I due pareggi contro Bulgaria e Svizzera sono stati due occasioni sprecate dagli azzurri. Infatti c’era l’occasione di aumentare il distacco dalla seconda in classifica, proprio la Svizzera, che ora si trova a meno quattro dagli azzurri ma con due partite da recuperare. Mercoledì gli azzurri incontreranno la Lituania a Reggio Emilia con l’obbligo di portare a casa i tre punti, sperando in un piccolo passo falso della Svizzera contro l‘Irlanda del Nord.

Ma per Roberto Mancini le cose si complicano anche in chiave infortuni. Infatti oggi sia Lorenzo Pellegrini che Marco Verratti hanno lasciato il ritiro della Nazionale visto che fisicamente non sono al meglio e difficilmente sarebbero stati a disposizione per mercoledì. Dunque piove sul bagnato per la Nazionale campione d’Europa che vuole e deve tornare al più presto alla vittoria.