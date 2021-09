La Juventus e il sogno Haaland: il bomber ha deciso

Il sogno della Juventus per l’estate 2022 si chiama Erling Haaland, che piace a tante big europee: il bomber norvegese ha deciso

Il tema centrale dell’estate della Juventus è la partenza di Cristiano Ronaldo. Il portoghese voleva lasciare da tempo i bianconeri, desideroso di una nuova avventura per continuare a vincere altrove. A pochi giorni dalla fine del calciomercato, dopo diversi tentativi andati a vuoto da parte del suo super agente Jorge Mendes, la cessione è diventata realtà, con il romantico ritorno di CR7 al Manchester United. Un evento che ha inevitabilmente oscurato in parte l’arrivo di Locatelli dal Sassuolo. Il poco tempo a disposizione ha messo in difficoltà la ‘Vecchia Signora’ per l’acquisto del sostituto del campione di Madeira. Alla fine, la dirigenza e Allegri hanno deciso di puntare su Kean, rientrato a Torino dopo le esperienze con le maglie di Everton e PSG.

Una grana dal peso non indifferente per il tecnico livornese, che dovrà trovare altre soluzioni per ridistribuire tutti i gol che il fuoriclasse ex Real Madrid era capace di realizzare in una singola stagione. Un compito tutt’altro che semplice, per il quale giocherà un ruolo fondamentale l’apporto di Paulo Dybala. La Juve, dal canto suo, è già proiettata al futuro e non perde di vista il sogno Erling Haaland. La stella norvegese sarebbe il colpo ideale per l’attacco, ma il centravanti del Borussia Dortmund pare aver preso la sua decisione per il futuro.

LEGGI ANCHE>>> Kessie-PSG, Leonardo ‘cuore’ Milan | Strategia clamorosa

Haaland ha deciso il suo futuro

La prossima estate si scatenerà una vera e propria battaglia all’ultimo centesimo per l’acquisto di Haaland. Nel suo contratto – in scadenza giugno 2024 – si attiverà la clausola da circa 75 milioni di euro, un prezzo di gran lunga più accessibile rispetto ai 175 richiesti dai gialloneri quest’estate. Il calciatore, però, avrebbe già le idee chiare. Secondo quanto riferisce ‘As’, vorrebbe proseguire la sua carriera al Real Madrid. I ‘Blancos’, quindi, potrebbero mettere a segno il doppio acquisto stellare con protagonisti il classe 2000 e Mbappe, desideroso di approdare a Madrid.

LEGGI ANCHE>>> Ronaldo gli chiude lo spazio | Occasione per Juventus e Inter

Il club spagnolo, che deve fronteggiare anche la super concorrenza del PSG per Haaland, avrebbe poi un prezioso vantaggio. Florentino Perez sarebbe vicino a Hans-Joquim Watzke, direttore generale del Borussia. Dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo ai fini della buona riuscita dell’operazione. Ci sarà, poi, da trattare con Raiola ovviamente. La pista si fa sempre più complicata per la Juventus, che nel frattempo rimane vigile.