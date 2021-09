Ha annunciato l’addio a parametro zero: il Milan sfida Inter e Roma!

Azmoun annuncia l’addio allo Zenit al termine del contratto in scadenza nel 2022: il Milan sfida l’Inter e la Roma di Mourinho. I dettagli

"Ho un contratto. Anche se volessi lasciare lo Zenit, il club può fermarmi e non c'è niente che io possa fare. Ho avuto offerte da Tottenham, Lione, Bayer Leverkusen e Roma e loro le hanno rifiutate. Se andrò via, lo farò quest'estate come svincolato". Azmoun ha parlato così dopo la permanenza allo Zenit nonostante le tante offerte ricevute in estate e la sua volontà di iniziare una nuova avventura. Il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno ed il talento iraniano ha di fatto annunciato l'addio al club russo alla scadenza del contratto. Su di lui c'era anche la Roma, e dopo la cessione di Lukaku ci ha pensato anche l'Inter. Azmoun potrebbe ora attirare le attenzioni di un'altra big di Serie A in caso di addio allo Zenit a parametro zero: ecco di chi si tratta. Tutti i dettagli.

Azmoun occasione a zero: ci pensa anche il Milan!

Il talento iraniano ha iniziato la stagione con la media di quasi un gol a partita, collezionando già 6 reti e un assist in 7 presenze. La sua intenzione sembra però chiara: vuole lasciare lo Zenit e con ogni probabilità lo farà a parametro zero. Oltre alla Roma di Mourinho e all'Inter, anche il Milan di Maldini e Massara potrebbero pensare al centravanti dello Zenit.

I rossoneri stanno già varando il post Ibrahimovic e Azmoun potrebbe rappresentare un’importante occasione per l’attacco. Possibile sfida, dunque, a Roma e Inter, ma anche al Tottenham di Paratici, che ha già fatto un tentativo in estate. Azmoun fa gola a numerose big europee.