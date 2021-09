Inter, ritorno di fiamma e affondo | Via libera alla cessione

L’Inter protagonista del mercato in estate e forte candidata ad esserlo anche a gennaio: possibile ritorno di fiamma per un vecchio pallino. Via libera alla cessione

L’Inter ha iniziato la stagione nel miglior modo possibile, nonostante le difficoltà. La nuova era targata Simone Inzaghi ha come obiettivi quelli di confermarsi ai vertici in Serie A e cercare di migliorare il cammino in Champions League. L’uscita ai gironi dello scorso anno non è stata dimenticata e la dirigenza ha cercato di costruire una rosa che possa essere all’altezza in entrambe le competizioni. Il mercato, però, potrebbe non essere finito in estate e a gennaio regalare altri colpi.

LEGGI ANCHE >>> Rinnovo Lautaro | Boom Inter: annuncio di Marotta

LEGGI ANCHE >>> Inter, l’erede di Handanovic può arrivare già a gennaio

L’Inter potrebbe diventare la prossima squadra di un giocatore accostato più volte ai nerazzurri. Il riferimento è a Marcos Alonso, proposto al club già in estate in occasione dell’affare che ha portato Lukaku al Chelsea. In quel caso, però, Marotta ha voluto solo cash, ma la situazione potrebbe cambiare tra qualche mese. L’ex Fiorentina è un pupillo di Tuchel, che lo ha schierato sempre titolare in questo avvio di Premier League.

Inter, occasione Alonso a gennaio

Alonso, però, riporta ‘Team Talk’, non gode della stima della proprietà ed il Chelsea vorrebbe liberarsi del suo cartellino il prima possibile. L’idea sarebbe quella di riproporlo proprio all’Inter, che nel ruolo non ha trovato ancora un sostituto sul mercato. Il Chelsea vuole cederlo anche per permettere a Ben Chilwell di giocare con continuità: il 24enne è stato prelevato dal Leicester e i Blues puntano su di lui per il futuro della fascia mancina.