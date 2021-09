Rinnovo Lautaro | Boom Inter: annuncio di Marotta

L’Inter è alle prese con alcune situazioni contrattuali spinose: tra queste figura il rinnovo di Lautaro, ma il direttore Marotta annuncia le ultime novità

L’Inter continua la preparazione in vista della ripresa del campionato. La squadra nerazzurra, a punteggio pieno dopo due giornate, può sfruttare alcuni scontri diretti della terza giornata per iniziare a prendere vantaggio sulle rivali per il titolo. In programma c’è la sfida con la Sampdoria, prima dell’esordio stagionale in Champions League contro il Real Madrid. Mister Inzaghi è concentrato sul campo, ma la dirigenza lavora anche sul mercato.

La sessione estiva è terminata, ma in casa Inter ci sono alcune situazioni contrattuali da definire. In primis c’è da sistemare Lautaro Martinez, in scadenza nel 2023: il ‘Toro’ è ripartito con un gol in campionato ed è un punto fermo per Inzaghi. Ottimista sul rinnovo è l’amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Il dirigente, intervistato a margine di un evento a Forlì, ha dichiarato: “Direi che siamo a un buon punto e non ci sono grossi problemi“.

Inter, rinnovo Lautaro: l’annuncio di Marotta

Una buona notizia per i tifosi dell’Inter, ma anche per la stessa società, reduce da un’estate complessa: “Siamo riusciti a ricreare e ricompattatare un ambiente che per qualcuno da fuori poteva sembrare al limite del disfattismo“, ha detto Marotta. Che poi ha chiuso con una riflessione: “Dietro la squadra forte che scende in campo, ce ne è un’altra altrettanto competitiva in dirigenza”.