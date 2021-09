Rinforzi a centrocampo: la Juventus prova il doppio colpo

La Juventus continua ad essere molto attiva sul fronte calciomercato: possibili due colpi a centrocampo in vista della prossima stagione

Saranno mesi intensi in casa Juventus che è sempre alla ricerca di profili importanti in vista della prossima stagione. Così il club bianconero è al lavoro per arrivare a colpi avvincenti in grado di puntellare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza torinese segue da vicino Kamara del Marsiglia e il classe 2002 olandese Ryan Gravenberch.

Juventus, doppio colpo per il centrocampo di Allegri

Il giovane centrocampista dell’Ajax fa parte della scuderia di Raiola ed ha due anni di contratto col club olandese. Sulle sue tracce ci sarebbero anche altri top club d’Europa e così partirà l’asta. Il mediano Boubacar Kamara, classe 1999, può ricoprire anche le posizioni di centrale difensivo destro e sinistro, è stato sondato anche da club prestigiosi della Premier League come Newcastle e Wolverhampton. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022, ma potrebbe anche pensare al rinnovo contrattuale nelle prossime settimane.

La Juventus continua a monitorare i possibili colpi in vista della prossima stagione per incrementare il tasso tecnico della formazione bianconera. Innesti fondamentali a centrocampo per puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.