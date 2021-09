Tutti pazzi per il talento tedesco: Juventus e Milan pronte all’affondo

Juventus e Milan mettono gli occhi sul talento, che si sta mettendo in grandissima evidenza a livello internazionale. Le big aumentano sul calciatore

Il calciomercato si è appena concluso, eppure le maggiori big italiane e non sono già a caccia di colpi interessanti, tra presente e futuro. Juventus e Milan, in particolare, hanno messo gli occhi su un talento estremamente brillante che sta già facendo impazzire le maggiori big europee. Stiamo parlando di Karim Adeyemi. Campione d’Europa con la Nazionale Under 21, parliamo di un attaccante, in grado di disimpegnarsi su tutto il fronte d’attacco e sempre con grande qualità.

Milita nel Red Bull Salisburgo ed è puntualmente annoverato tra i migliori in campo; ha anche già esordito nella Nazionale tedesca maggiore. Insomma, il classe 2002 sta letteralmente esplodendo e le big internazionali sono già pronte a fiondarsi su di lui. Dall’estero all’Italia, l’affondo è alla finestra.

Juventus e Milan sul talento Adeyemi: tutti pazzi per lui

Praticamente in ogni campionato, le massime squadre internazionali sono sulle tracce del ragazzo. Adeyemi, infatti, come riporta la ‘Bild’, piace molto al Bayern, in cui aveva già avuto un passaggio nelle giovanili, ma anche al Barcelona e al Liverpool. In Italia, le sue prestazioni non sono passate certamente indifferenti agli occhi di Juventus e Milan. Un talento sempre più brillante e in rampa di lancio che, in prospettiva, farebbe comodissimo a entrambi i club, a caccia di calciatori di grande prospettiva in attacco. Vedremo se le italiane riusciranno a superare la foltissima concorrenza o dovranno abdicare