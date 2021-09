Il Manchester United pensa al futuro e monitora un colpo per la prossima estate: il nuovo centrocampista può liberare Pogba, con la Juventus interessata

Il calciomercato è appena terminato, ma le grandi società non riposano mai. Le dirigenze sono già a lavoro per pianificare i colpi futuri e portarsi in posizioni di vantaggio per i giocatori più richiesti. Questa logica è fatta propria anche dal Manchester United, partito splendidamente in Premier League. I Red Devils hanno conquistato due vittorie e un pareggio: solo il Tottenham, a punteggio pieno, ha fatto meglio.

L’inizio soddisfacente non placa i sogni di mercato di mister Solskjaer, che ha nel centrocampo il suo punto di forza. L’allenatore gioca con due centrali in mediana e, secondo quanto riferisce ESPN, avrebbe già deciso il prossimo rinforzo. Si parla di Declan Rice, tra i più forti nel suo ruolo in Premier League. Classe 1999, il giocatore ha disputato un ottimo Europeo con l’Inghilterra ed è un punto fermo del West Ham, squadra con la quale è legato da un contratto sino al 2024.

Juventus, lo United pensa a un futuro senza Pogba

Il club inglese chiede 100 milioni per il suo cartellino, ma lo United potrebbe lo stesso partire all’attacco in estate per accontentare Solskjaer. Molto dipenderà dall’esito della stagione, ma quel che è certo è che un eventuale arrivo di Rice porterebbe all’addio di Paul Pogba, in scadenza di contratto. Il francese, a questo punto, si libererebbe a costo zero senza rinnovo e potrebbe essere ripreso dalla Juventus, più volte interessatasi al ritorno del giocatore.