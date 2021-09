Delusione Szczesny: doppio colpo tra i pali per la Juventus

La Juventus continua a non essere convinta del rendimento di Szczesny tra i pali dopo il difficile inizio: doppio colpo per il futuro

Inizio disastroso quello della Juventus in campionato, e in particolare quello di Wojciech Szczesny. Infatti il portiere polacco nella prima giornata ha la responsabilità di aver commesso due errori gravi che hanno permesso all’Udinese di rimontare i due gol di vantaggio che avevano messo a segno i suoi compagni. Inoltre anche con l’Empoli è arrivato il gol subito, che ha portato poi alla sconfitta.

La società bianconera al momento sembrerebbe molto delusa dalle sue prestazioni e sembrerebbe intenzionata a cedere il portiere polacco per trovare un erede per la prossima stagione. Due potrebbero essere i colpi tra i pali, di cui uno dalla Premier League.

La Juventus prepara le valigie a Szczesny: due obiettivi per la porta

L’era Szczesny tra i pali della Juventus potrebbe presto volgere al termine. Il portiere polacco infatti sembrerebbe non dare più le sicurezze richieste dalla società bianconera, che dunque starebbe pensando a un suo addio per la prossima stagione. Come suo erede la Juventus avrebbe messo gli occhi in Premier League, precisamente in casa Aston Villa.

Infatti nel mirino dei bianconeri potrebbe esserci l’estremo difensore Emiliano Martinez, titolare tra i pali anche della Nazionale argentina fresca vincitrice della Copa America. Ma non solo. Infatti la Juventus avrebbe messo nel mirino anche il giovane talento dell’Atalanta, Marco Carnesecchi, attualmente in prestito alla Cremonese, che potrebbe essere un investimento per il futuro.