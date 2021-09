Italia, Mancini perde un altro giocatore | Lascia il ritiro

Brutta notizia per il ct Roberto Mancini che perde un possibile titolare per il match dell’Italia contro la Lituania: l’attaccante lascia il ritiro

Il mese di settembre non porta fortuna alla Nazionale italiana, e non solo per i risultati. Gli Azzurri sono reduci infatti da due pareggi consecutivi contro Bulgaria e Svizzera che hanno complicato il percorso verso i Mondiali in Qatar del 2022. L’obiettivo, ora, è vincere le tre partite rimanenti, a partire da quella di mercoledì 8 settembre contro la Lituania. Il ct Roberto Mancini dovrà però fare a meno di un possibile titolare.

Il riferimento è a Ciro Immobile che ha già lasciato il ritiro azzurro. L’attaccante aveva saltato l’allenamento del pomeriggio a causa di un affaticamento muscolare. Le condizioni del bomber non sono migliorate e si è deciso di non rischiarlo per la gara contro la Lituania. Il giocatore della Lazio sta facendo ritorno a Roma dove, nei prossimi giorni, sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio.

Italia, Mancini perde Immobile: l’attaccante rientra a Roma

Mister Maurizio Sarri spera non sia nulla di grave. La Lazio è attesa infatti da un tour de force al rientro dalla sosta, a partire dalla sfida di San Siro contro il Milan. Immobile proverà a stringere i denti, ma in caso di forfait l’alternativa porta al nome di Vedat Muriqi. Il kosovaro è in cerca di riscatto dopo una stagione deludente e in Nazionale ha ritrovato la via del gol: due reti in due partite, entrambe decisive per portare a casa quattro punti contro Georgia e Grecia.