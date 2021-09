L’Atletico Madrid apprezza Rodrigo Bentancur e potrebbe approfittarne visto il riscatto che la Juventus tratta per Morata

L’addio di Cristiano Ronaldo non ha risolto tutti i problemi economici della Juventus. Il club bianconero ha accusato il colpo dopo l’ingaggio del portoghese e lo scoppio della pandemia. Le difficoltà sul mercato sono state ben visibili, anche considerando chi è arrivato dopo CR7: Moise Kean, che chiaramente non può essere lui il sostituto di uno dei migliori al mondo. L’attacco può rappresentare un problema e il prossimo anno verrà fatto un tentativo per almeno un top player. C’è però da pagare il diritto di riscatto per Alvaro Morata, che ammonta a 35 milioni dopo i 20 milioni pagati per il prestito. L’idea della Juve è quella di chiedere uno sconto all’Atletico Madrid.

Juventus, l’Atletico apprezza Bentancur

L’Atletico Madrid potrebbe approfittare di questa richiesta della Juventus per richiedere lo scambio con uno dei bianconeri più apprezzati da Diego Pablo Simeone. Si tratta di Rodrigo Bentancur, che Massimiliano Allegri sta cercando di rilanciare dopo una stagione di basso livello. La Juve, che crede molto nel giocatore, non ha la minima intenzione di privarsene. Se tra i due club si troverà un accordo, succederà lasciando fuori la mezzala uruguaiana.