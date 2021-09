L’Inter continua a lavorare sul calciomercato e pensa già a un’operazione per la prossima sessione: scambio con la big

L’Inter ha iniziato al meglio questa stagione collezionando due vittorie su due in questo avvio di Serie A nonostante un calciomercato ricco di operazioni sia in entrata che in uscita. La società resta attenta e vigile sul calciomercato e pensa già a nuove mosse per il futuro.

Ora le attenzioni sono incentrare anche su Marcelo Brozovic, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e c’è bisogno di muoversi in maniera anticipata per non perderlo a zero. Qualora non ci dovesse essere un accordo tra le parti, l’Inter potrebbe anche muoversi per uno scambio con una big.

Calciomercato Inter, idea di scambio Brozovic-Tolisso con il Bayern Monaco

La società nerazzurra potrebbe pensare a uno scambio con il Bayern Monaco tra Marcelo Brozovic e Corentin Tolisso. Il calciatore francese è seguito anche dalla Juventus e recentemente è stato accostato anche all’Inter, che potrebbe così effettuare un’operazione con il club tedesco che agevolerebbe entrambe le società. Sia Brozovic che Tolisso hanno il contratto in scadenza nel 2022, per cui una trattativa simile permetterebbe di non perdere a zero i due calciatori.

Dopo un calciomercato ricco di movimenti, dunque, l’Inter potrebbe provare a programmare subito i nuovi affari per le prossime sessioni di calciomercato.