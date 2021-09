La Juventus potrebbe pianificare un colpo importante per il prossimo anno: idea Ansu Fati dal Barcellona a zero, con regia di Mendes

La sessione estiva per i trasferimenti è terminata ormai, ma il calciomercato non dorme mai. Infatti in casa Juventus dopo un mercato abbastanza deludente bisognerà reagire nelle prossime sessioni, cercando di mettere a segno colpi importanti. Da tempo la società bianconera infatti monitora il profilo di Ansu Fati, talento del Barcellona che ha il contratto in scadenza nel 2022, e dunque potrebbe partire addirittura a parametro zero.

A favorire l’affare come sempre potrebbe essere l’agente del giocatore, Jorge Mendes, che i bianconeri conoscono bene, soprattutto dopo la questione Cristiano Ronaldo, volato via da Torino e tornato al Manchester United.

La Juventus ritrova gli assist di Mendes: possibile colpo a zero dal Barcellona

La Juventus potrebbe provare a mettere a segno un importante colpo a parametro zero dal Barcellona. I catalani infatti potrebbero perdere il talento Ansu Fati, classe 2002 che a giugno prossimo vedrà scadere il proprio contratto. Secondo quanto riportato da ‘El Larguero’, nel contratto del giocatore ci sarebbe la possibilità di prolungare il contratto fino al 2024 alle stesse cifre attuali.

Ad aiutare la Juventus però potrebbe essere il procuratore dello spagnolo, Jorge Mendes, che conosce bene i bianconeri e che dopo l’addio burrascoso di Ronaldo potrebbe servire un assist ai bianconeri. Molto dipenderà da come andrà la stagione e se Ansu Fati deciderà di rinnovare o meno.