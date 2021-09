Guardiola fa sul serio: il City pronto a fare follie per la stella della Juventus!

Il Manchester City di Pep Guardiola avrebbe messo nel mirino il profilo di Federico Chiesa: l’attaccante esterno della Juventus di Massimiliano Allegri – le ultime di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri non ha iniziato al meglio la sua stagione. I bianconeri infatti, dopo il pareggio ottenuto in casa dell’Udinese di Luca Gotti, sono stati sconfitti fra le mura amiche dall’Empoli di Aurelio Andreazzoli in quello che è stato un risultato davvero clamoroso e che ha già aperto molti quesiti in casa Juventus. Inoltre, la finestra estiva di calciomercato non ha portato ad un vero e proprio rinforzamento della rosa a disposizione del tecnico livornese. Cristiano Ronaldo infatti è stato ceduto al Manchester United, mentre alla Continassa sono arrivati tre giovani che potrebbero non essere in grado di risolvere subito i grandi problemi strutturali della squadra: Manuel Locatelli, Kaio Jorge e Moise Kean.

Nel frattempo però, alcuni giocatori stanno aumentando il ritmo delle loro prestazioni sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, da Paulo Dybala a Federico Chiesa. Il primo è tornato protagonista dopo un’annata decisamente opaca con Andrea Pirlo al timone, mentre il secondo si sta confermando ad altissimi livelli tanto da aver ingolosito i top club europei, uno su tutti il Manchester City di Pep Guardiola.

Calciomercato Juventus, il City su Chiesa | Richiesta clamorosa!

Il Manchester City, che in particolare nel gioco sulle ali ha creato la sua fortuna nelle ultime stagioni, è pronto a fare follie per il cartellino di Federico Chiesa, attaccante esterno in grado di giocare sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra. La Juventus però non sembra intenzionata a volersi privare di un gioiello di questo calibro e prepara una richiesta clamorosa.

Il prezzo della Vecchia Signora si aggira infatti attorno ai 100 milioni di sterline, ben 116 milioni di euro secondo il cambio attuale. Cifre da capogiro che il City ha dimostrato di poter pagare, ma tutto si deciderà durante la prossima estate.