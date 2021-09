Juventus, problemi a centrocampo | “Allegri gli ha chiesto dieci gol”

La Juventus alle prese con il caso McKennie: il centrocampista continua ad avere comportamenti non appropriati e mister Allegri gli ha già comunicato le sue intenzioni

Massimiliano Allegri si aspettava sicuramente un inizio migliore nella sua seconda esperienza alla Juventus, ma nulla è ancora perduto. Il solo punto conquistato nelle prime due partite pone i bianconeri nella situazione di non poter più sbagliare, e dopo la sosta si riparte con l’ostica trasferta contro il Napoli. La sosta per le nazionali non ha aiutato il mister, che ora si trova a gestire un ulteriore caso critico.

Il riferimento è a quanto accaduto a Weston McKennie. Il centrocampista era stato convocato dagli USA, salvo poi essere allontanato dalla nazionale per aver violato i protocolli anti COVID per due volte. Il giocatore avrebbe prima trascorso una notte fuori dalla bolla e poi portato in camera una persona non autorizzata. Un déjà-vu di quanto accaduto qualche mese fa a Torino.

Il giocatore è recidivo, ma “la Juventus non ha tempo di pensare anche a problemi come quello di McKennie“. Questo il pensiero di Matteo Caronni che a ‘Top Calcio 24’ sottolinea anche come “non sia un caso che negli ultimi giorni di mercato si sia parlato dell’americano come possibile partente“. Il suo addio era concreto, ma è saltato per un mancato accordo di trasferimento.

Juventus, caso McKennie: Allegri chiede dieci gol

Mister Allegri puntava molto sul giocatore tanto che, secondo il giornalista, “dopo la prima amichevole, gli avrebbe chiesto di portare a casa dieci gol in questo campionato“. La fiducia e la stima dell’allenatore sono però durati pochi giorni tanto che, chiude Caronni, “dopo averlo visto per più tempo, non lo ha fatto più giocare“. McKennie lo scorso anno ha chiuso con cinque gol e due assist in Serie A. Ora deve tornare a concentrarsi sul campo per dimostrare al nuovo mister il suo valore.