Kessie fa tremare il Milan | Contratto rifiutato e offerta shock

Il Milan alle prese con il caso Kessie: l’ivoriano pronto a rifiutare il rinnovo proposto dai rossoneri e ad accettare un’offerta shock di un top club

La stagione del Milan è iniziata nel miglior modo possibile. Le due vittorie di fila ottenute in campionato hanno portato entusiasmo alla piazza rossonera, colpita in estate dagli addii di Donnarumma e Calhanoglu. La dirigenza rossonera si è però mossa sul mercato, portando a mister Pioli i giusti sostituti. Le trattative, come si sa, non dormono mai e per Maldini è già ora di mettere la testa sul futuro prossimo.

Da delineare, infatti, ci sono i destini di alcuni giocatori con il contratto in scadenza. Tra le situazioni più in bilico figura quella di Franck Kessié, in scadenza nel 2022 e ancora senza accordo per il rinnovo. I discorsi sono iniziati da tempo, ma la fumata bianca non arriva. L’ivoriano ha saltato le prime gare di campionato per infortunio, ma contro la Lazio alla terza giornata dovrebbe tornare al suo posto e fare il suo debutto stagionale.

Situazione tattica definita, quella contrattuale molto meno. Come riferisce ‘Il Corriere della Sera’, Kessié avrebbe infatti rifiutato l’offerta del Milan da 6,5 milioni di euro netti a stagione. Una condizione che pone il rinnovo in bilico, anche perché Maldini ha confidato che “la società non può andare oltre”. Alla base della negazione dell’ivoriano, riporta il quotidiano, ci sarebbe l’ombra del PSG, pronto a garantire al giocatore 8 milioni all’anno più bonus.

Milan, Kessie rifiuta l’offerta di rinnovo

La scelta ora, spetta al giocatore, ma la sensazione è che la prossima estate si possa rivivere quanto accaduto con Donnarumma. Kessie potrebbe ritrovare il portiere al PSG, accettando l’impareggiabile offerta dei francesi. Mister Pioli, intanto, spera di convincerlo a cambiare idea, affidandogli come sempre le chiavi del suo centrocampo. Contro la Lazio fari accesi sulla sua prestazione, nella giornata in cui il Milan si prepara a riabbracciare anche Ibrahimovic.