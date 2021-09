Emergenza Juventus, a Napoli senza nove calciatori: scoppia la polemica

La Juventus prepara la trasferta di Napoli ma dovrà fare a meno di nove big: scoppia la polemica per il mancato rinvio

Non sarà un rientro semplice dalla sosta per la Juventus, che dopo aver ottenuto soltanto un punto nelle prime due gare contro Udinese ed Empoli se la giocherà allo Stadio “Maradona” contro il Napoli. I bianconeri dovranno fare a meno di diversi elementi importanti a causa della sosta delle nazionali che porterà a un rientro in ritardo dei calciatori. In porta ci sarà Szczesny mentre davanti a lui potrebbero esserci De Sciglio, De Ligt, Chiellini e Pellegrini a causa delle assenze di Alex Sandro e Danilo

LEGGI ANCHE >>> L’Atletico Madrid tenta lo scambio con la Juventus | ‘Grazie’ a Morata

A centrocampo mancheranno Bentancur e gli infortunati Ramsey e Arthur, per cui potrebbero agire Locatelli e Rabiot. Gli esterni dovrebbero essere Kulusevski e Bernardeschi: out sicuramente Cuadrado e in bilico Chiesa, che ha avuto un problema fisico nelle ultime ore. In avanti pesa l’assenza di Dybala: al suo posto potrebbe esserci Kean al fianco di Morata. Non ci sarà anche Kaio Jorge che tornerà dall’infortunio verso fine settembre.

LEGGI ANCHE >>> L’acquisto del Barcellona che diventa occasione per Inter e Juventus

Juventus, rabbia dei tifosi: “Incontro con il Napoli falsato”

La Juventus dunque dovrà cercare l’impresa in trasferta a Napoli per provare a ottenere i primi tre punti della stagione. Le assenze però peseranno parecchio e i tifosi lo sanno: per questi sui social in tanti stanno criticando la decisione della Lega di non rinviare la gara così come quella della Juventus che non si è mossa per portare a un rinvio. In molti prendono d’esempio le due gare della Liga che sono state slittate a causa dell’assenza dei sudamericani, cosa che dunque in Italia non avverrà.

@Gazzetta_it altre Federazioni agiscono in modo più intelligente della nostra F.I.G.C. La Spagna ha deciso rinvio di 2 partite per l'indisponibilita' di alcuni nazionali. Siamo troppo "lenti" a capire certe situazioni ed il prossimo incontro Napoli/Juve sarà già falsato ! — Alberto Favilla (@AlbertoFavilla) September 7, 2021

La partita tra #Siviglia e #Barcelona è stata rinviata per l'assenza di 4 sudamericani in totale, #Napoli e #Juventus invece giocheranno. Ora fate il solito giochino: pensate se fosse successo il contrario.#SerieA — Pensiero Bianconero (@PensieroBNJ) September 7, 2021

La Juve avrebbe dovuto richiedere il rinvio della partita contro il Napoli, non l'ha fatto e ora si arrangia per come la vedo io. — Silvia – TEK SPARISCI (@Silvia_Mio86) September 7, 2021

LEGGI ANCHE >>> Inter, ritorno di fiamma e affondo | Via libera alla cessione

La terza giornata si preannuncia ricca di sfide importanti e quella tra Napoli e Juventus si è già accesa a distanza di giorni dal fischio d’inizio.