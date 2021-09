Infortunio con la nazionale: tegola per Spalletti in vista della Juventus

Il big match tra Napoli e Juventus vedrà molti protagonisti lontani dai campi, causa infortuni e impegni con le nazionali. Dopo Meret, un altro giocatore del Napoli si fa male.

Sabato alle 18 andrà in scena la sfida di campionato tra Napoli e Juventus, una delle gare più accese e appassionanti dei tornei degli ultimi anni. Le partite valevoli per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar, però, hanno avuto un impatto decisivo nella scelta degli undici titolari delle due formazioni.I bianconeri, infatti, tra infortuni e problemi legati alle trasferte dei sudamericani non potrà schierare Dybala, Cuadrado, Bentancur, Alex Sandro, Danilo e Chiesa. I partenopei devono fare i conti con lo stop di Meret, ma potranno contare su Ospina tra i pali. Un’altra tegola, però, colpisce Spalletti che molto probabilmente dovrà rinunciare a Lobotka a centrocampo. Il mediano slovacco ha infatti riportato durante gli impegni con la nazionale una elongazione del bicipite femorale destro.

Il comunicato UFFICIALE del Napoli sulle condizioni di Lobotka

“Stanislav Lobotka è stato visitato dallo staff sanitario del club ed è stato sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale destro. Lobotka ha quindi iniziato il percorso riabilitativo”, fanno sapere dal Napoli. Date le assenze di Demme e Zielinski, potrà fare il suo esordio, quindi, il nuovo arrivato nella sessione estiva di calciomercato Zambo Anguissa.