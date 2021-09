L’Inter tenta l’affondo sul calciomercato: duello per il bomber

Il futuro dell’Inter in attacco potrebbe vedere un nuovo assalto al bomber sul calciomercato. I nerazzurri, però, dovranno scontrarsi con la concorrenza proveniente dalla Bundesliga

L’Inter ha vissuto grandi stravolgimenti in attacco nell’ultima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno dovuto dire addio a Romelu Lukaku, passato al Chelsea, ma sono riusciti a mettere a segno colpi importanti arrivando a profilo come Edin Dzeko e Joaquin Correa. Un attacco che è ora completo, ma che nel prossimo futuro potrebbe vedere l’assalto a una nuova punta sul calciomercato. Stiamo parlando di Timo Werner. Il bomber tedesco, ex Lipsia, ora in forza al Chelsea, non ha vissuto mesi esaltanti con la maglia dei Blues.

L’addio sembra alle porte e potrebbe riguardare proprio l’Inter. I nerazzurri, infatti, potrebbero andare all’assalto dell’attaccante, riuscendo a cogliere l’occasione e assicurarsi un calciatore nel pieno della carriera e dalle qualità indiscutibili. Il bomber è stato pagato dal Chelsea sui 60 milioni di euro, cifre che attualmente non sono replicabili. Allo stesso tempo, però, i nerazzurri non sono i soli ad aver messo nel mirino il calciatore.

Calciomercato Inter, Marotta punta Werner ma occhio al Bayern Monaco

I rumors dalla Bundesliga si infittiscono per il futuro dell’attaccante tedesco. Il Bayern Monaco, infatti, potrebbe presto tentare l’affondo per il bomber. Se Robert Lewandowski non dovesse prolungare il suo contratto con i bavaresi e Erling Haaland fosse irraggiungibile, ecco che, secondo quanto riporta ‘Sport1’, entrerebbe in ballo il profilo di Werner. Si tratta di un calciatore che ha sempre fatto bene in Bundesliga e ha realizzato un gran numero di gol con il Lipsia. Vedremo se il Bayern accelererà per l’attaccante o se l’Inter, calda sul suo profilo, avrà la meglio nei prossimi mesi.