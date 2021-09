Abramovic tenta la Juventus | Jorginho e soldi per il gioiello

Il Chelsea tenta la Juventus per cercare di arrivare ad uno dei suoi gioielli: possibile inserimento di Jorginho nell’affare

Il Chelsea è stata una delle grandi protagoniste del calciomercato estivo con il colpo da 115 milioni di euro che ha riportato Romelu Lukaku a Londra. Anche a centrocampo è arrivato un rinforzo importante, Saul Niguez, proprio negli ultimi giorni di mercato. Il mercato dei Blues, però, potrebbe non essere terminato. Il patron Roman Abramovic ha un pallino ormai da diversi mesi: si tratta di Matthijs De Ligt, perno della difesa bianconera che in estate è stato tentato dal Barcellona su spinta del suo agente, Mino Raiola che lo ha proposto al presidente Laporta. Abramovic vuole portare il difensore olandese a Londra per rendere ancor più competitivo il suo club ma la Juventus non ha intenzione di privarsi del suo gioiello.

Il Chelsea tenta la Juventus per De Ligt: ecco la possibile contropartita

Il Chelsea potrebbe pensare di inserire addirittura Jorginho nell’affare. Il centrocampista ex Napoli ha vissuto la stagione migliore della sua carriera, vincendo Champions League ed Europeo da protagonista e vincendo il premio personale di miglior giocatore dell’anno. Per i Blues sarebbe un sacrificio importante ma potrebbe essere una soluzione inevitabile visto il contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato.

Qualora Jorginho non dovesse rinnovare con i Blues, il Chelsea potrebbe sacrificarlo per circa 25-30 milioni di euro. La Juventus ne chiede, invece, almeno 40 per De Ligt ma con l’inserimento di una parte cash, Abramovic potrebbe riuscire a convincere i bianconeri che perderebbero certamente il perno della difesa, ma guadagnerebbero un leader assoluto a centrocampo.