Caccia all’attaccante: la Juventus sogna il colpaccio dalla Premier

La Juventus valuta il colpo grosso per l’attacco nella prossima estate: c’è un’occasione dal top club

Dopo aver vissuto mesi particolari, la Juventus inizia a pensare già alle prossime sessioni di calciomercato dove dovrà studiare un nuovo colpo per rimpiazzare Cristiano Ronaldo, che è partito a fine agosto e non c’era tempo di chiudere un affare importante. Giugno potrebbe essere il mese giusto per cercare il nuovo top player per l’attacco.

La società bianconera tiene d’occhio la situazione di diversi big e potrebbe provare a sfruttare nuove occasioni in estate. Nel mirino della società potrebbe esserci ancora Mohamed Salah, visto che questa stagione sarà decisiva per il suo futuro e non è esclusa una partenza nei prossimi mesi dopo le tante voci degli scorsi mesi.

Calciomercato Juventus, possibile occasione Salah: i bianconeri ci provano

Il classe 1992 ha già realizzato due reti e fornito due assist nelle prime tre gare di Premier League, ma continuano ad esserci rumors riguardo un possibile addio. Il suo contratto con il Liverpool scade nel 2023 e per questo l’estate prossima il suo prezzo potrebbe calare notevolmente, soprattutto in caso di mancato accordo per il rinnovo. E per questo potrebbe farsi avanti la Juventus, che potrebbe provare a strappare l’egiziano per circa 70-80 milioni di euro.

Salah è sicuramente un top player per l’attacco, il suo costo è elevato ma la società bianconera potrebbe approfittare dello sconto vista la scadenza del contratto nel 2023.