L’Inter trema per il big: ingaggio super e intreccio con Jorginho

L’Inter è alle prese con il rinnovo di contratto, ma gli assalti dall’estero non mancano per il calciatore. La proposta è importante: intreccio anche con Jorginho

L’Inter ha iniziato bene la stagione, anche grazie alle certezze maturate in quella passata e ad alcuni capisaldi che certamente i nerazzurri stanno ritrovando nel loro gioco. Sicuramente ci riferiamo a Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato si è imposto come epicentro del gioco, nel cuore della manovra di Simone Inzaghi. L’ex Dinamo Zagabria è riuscito, a suon di corsa, assist e ottime prestazione a diventare inamovibile nei piani e nello scacchiere dell’Inter. Un profilo centrale per Inzaghi che il tecnico ritroverà al centro del campo anche in questa stagione.

La scadenza del contratto, però, è ormai vicina, a giugno 2022, e il rinnovo di contratto con l’Inter non è ancora rinnovato. I nerazzurri hanno tutta l’intenzione di prolungare l’accordo con il centrocampista, ma devono fare i conti anche con i forti interessamenti dall’estero e dall’Italia per il ragazzo. La Juventus tiene d’occhio la sua situazione, ma ora soprattutto una big inglese potrebbe farsi sotto in maniera decisiva per strapparlo ai nerazzurri.

L’Inter deve difendersi dall’assalto a Brozovic: intreccio con Jorginho

Se Jorginho non dovesse rinnovare il suo contratto con il Chelsea, in scadenza giugno 2023, infatti, i Blues potrebbero tentare di arrivare a un nuovo profilo per la mediana. In prima fila, c’è proprio Brozovic. I londinesi hanno intenzione di mettere sul piatto un ingaggio super per convincere il calciatore e con l’Inter che passerebbe in seconda fila nelle sue volontà. Il croato ritroverebbe anche Romelu Lukaku con cui si è trovato molto bene in nerazzurro. Ricordiamo comunque che l’intenzione della Beneamata è intensificare