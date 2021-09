La rivoluzione di Allegri contro il Napoli, tridente a sorpresa al Maradona

Manca sempre meno al big-match di Serie A tra Napoli e Juventus in programma sabato 11 settembre al Maradona: tridente inedito per Allegri

La Juventus si prepara al prossimo impegno di campionato. Sabato 11 settembre i bianconeri affronteranno allo Stadio Maradona il Napoli guidato da Luciano Spalletti. Problemi di formazione anche per Massimiliano Allegri, che non potrà contare sui sudamericani reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali. Così lo stesso allenatore livornese potrebbe cambiare le carte in tavola optando anche per un tridente inedito per quanto riguarda la formazione bianconera.

Juventus, pronto Kean dal primo minuto

Paulo Dybala dovrebbe partire dalla panchina dopo il ritorno dall’Argentina e così Allegri starebbe pensando al tridente con Kean-Morata-Kulusevski. Lo stesso attaccante della Nazionale italiana è tornato al gol mettendo a segno una doppietta nel match di qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Lituania. Ora lo stesso allenatore bianconero sarebbe tentato di schierarlo in campo da titolare al fianco di Morata e Kulusevski.

Tutto sarà deciso nella giornata di venerdì quando lo stesso allenatore bianconero riavrà tutti a sua disposizione dopo gli impegni con le Nazionali. Una pausa lunga e ricca di partite che ha messo in difficoltà soprattutto i top club d’Europa viste le super sfide in Champions e in Europa League.

Un tour de force importante per Juventus e Napoli che dovranno scendere in campo sabato al Maradona. Una sfida che si preannuncia ricca di problematiche di formazione e non solo. Infine, il portiere colombiano David Ospina sarà regolarmente a disposizione di Spalletti, ma arriverà nella città campana soltanto venerdì sera a poche ore dall’inizio del match di Serie A.