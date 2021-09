Wenger non molla: “166 paesi ci hanno chiesto il Mondiale ogni due anni”

Arsene Wenger, ex manager dell’Arsenal ed attuale capo dello sviluppo del calcio mondiale della FIFA, è tornato sul tema dei mondiali dopo la dura replica di Ceferin

Si parla già da qualche giorno della possibilità, avanzata da Arsene Wenger, capo dello sviluppo del calcio mondiale della FIFA ed ex allenatore dell’Arsenal, di disputare i Mondiali di calcio ogni due anni rispetto ai canonici quattro anni di attesa che abbiamo vissuto fino ad oggi. Nei giorni scorsi, in merito al tema, è anche arrivato il duro attacco di Ceferin, presidente della UEFA, nei confronti di questa proposta, ma Wenger, intervenuto a Doha, ha rilanciato sul tema spiegando le sue ragioni: “Abbiamo deciso di rischedulare il calendario delle sfide internazionali perché 166 paesi ci hanno chiesto di disputare il Mondiale ogni due anni“.

Wenger ha poi proseguito: “Vediamo se sarà possibile fare o meno questo tipo di cambiamento perché siamo in democrazia , ma sono convinto che il mio piano sia quello corretto. La nostra missione è quella di aumentare la qualità delle competizioni di calcio mondiale. Un tema importante è quello delle partite: si gioca troppo, la nostra idea è di avere gare di maggior qualità rispetto ad una quantità troppo elevata. Il nostro piano prevede anche meno stop and go per le nazionali, meno trasferte per i calciatori e più riposo”.

FIFA, anche Ronaldo si unisce al coro di Wenger: “Sono ottimista”

Intervenuto nella stessa conferenza, anche Cristiano Ronaldo, nuova stella del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, ha detto la sua sul tema: “Sono molto ottimista su questi cambiamenti, non ho alcun dubbio che i Mondiali saranno il torneo di maggior caratura anche se verranno giocati ogni due anni, i calendari attuali sono di 100 anni fa, il mondo è cambiato e ciò influenza anche noi”.