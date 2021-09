Monchi prova il furto alla Serie A: Inter e Milan gelate

Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, è famoso per gli affari di mercato che riesce a concludere, valorizzando giocatori senza spendere cifre folli. Il nuovo obiettivo del ds è un attaccante della Serie A, nel mirino anche di Inter e Milan.

Il calciomercato estivo ha lasciato molte situazioni contrattuali ancora in sospeso. Non sono ancora arrivati, infatti, gli accordi per il rinnovo di Kessie con il Milan, di Dybala con la Juventus e di Lautaro con l’Inter. Il numero dieci nerazzurro sembra molto vicino a siglare l’intesa, per gli altri due calciatori la strada non è così in discesa. Anche Andrea Belotti non ha prolungato con il Torino e molto probabilmente lascerà i granata il prossimo giugno. Su di lui forte c’è il forte interesse delle milanesi, che vorrebbero puntare sul 27enne per rinforzare il reparto offensivo.

Monchi prova ad anticipare Milan e Inter per Belotti

Ad anticipare le mosse dei dirigenti di Inter e Milan, però, come riportato da fichajes.net, potrebbe essere Monchi. Il ds sta lavorando per portare a giugno a Siviglia un bomber che sia in grado di finalizzare la grande mole di gioco che producono gli andalusi.

Con l’offerta economica giusta e potendogli garantire la titolarità, il club spagnolo potrebbe così riuscire a fare lo sgambetto ai due club di Serie A.